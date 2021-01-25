В ноябре 2020 года Белорусская аналитическая мастерская Андрея Вардомацкого провела социологическое исследование, в соответствие с которым только 40% белорусов поддерживают идею создания Союзного государства, притом что еще в сентябре эти идеи разделяли 51% респондентов.
Эксперт отметил, что хотя данные опроса вызывают сомнения, те изменения, которые опубликовала лаборатория, полностью вписываются в колебания настроений, зафиксированных этими же социологами ранее.
По его словам, в сентябре того же года оживились нефтегазовые переговоры между двумя странами, а также появились вбросы о желании российских компаний приватизировать белорусские НПЗ и «Беларуськалий».
«Иногда те реформы, которые предлагают Беларуси некоторые российские политики и чиновники, поразительным образом сходятся с пакетом реформ белорусской оппозиции и российских реформаторов а-ля Гайдар и Чубайс. Для той части белорусского общества, которое ориентировано на евразийскую интеграцию, это неприемлемо», — пояснил Петровский.
Политолог добавил, что 20% оппозиционно настроенного населения Белоруссии, может быть, и поддержало такую шоковую терапию, однако эта часть населения согласна на шоковую терапию в тесной связи с Западом, а не с Россией.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.