В Белоруссии разочарование российским вектором возникает в периоды, подобные декабрю 2019 года, когда стороны не смогли договориться по ценам на нефть и газ, а также по дорожным картам интеграции в рамках Союзного государства. Об этом рассказал белорусский политолог Петр Петровский в интервью изданию Украина.ру

Безпалько объяснил, что общего у Лукашенко и Зеленского © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Андрея Вардомацкого провела социологическое исследование, в соответствие с которым только 40% белорусов поддерживают идею создания Союзного государства, притом что еще в сентябре эти идеи разделяли 51% респондентов.

Эксперт отметил, что хотя данные опроса вызывают сомнения, те изменения, которые опубликовала лаборатория, полностью вписываются в колебания настроений, зафиксированных этими же социологами ранее.

По его словам, в сентябре того же года оживились нефтегазовые переговоры между двумя странами, а также появились вбросы о желании российских компаний приватизировать белорусские НПЗ и «Беларуськалий».

«Иногда те реформы, которые предлагают Беларуси некоторые российские политики и чиновники, поразительным образом сходятся с пакетом реформ белорусской оппозиции и российских реформаторов а-ля Гайдар и Чубайс. Для той части белорусского общества, которое ориентировано на евразийскую интеграцию, это неприемлемо», — пояснил Петровский.

Политолог добавил, что 20% оппозиционно настроенного населения Белоруссии, может быть, и поддержало такую шоковую терапию, однако эта часть населения согласна на шоковую терапию в тесной связи с Западом, а не с Россией.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.