Мастерская белорусского социолога Андрея Вардомацкого с 2012 по 2017 год проводила исследования по заказу Евразийского банка развития насчет восприятия евразийской интеграции в Белоруссии. По той методике симпатии к ней белорусов колебались от 56 до 68%. Об этом рассказал белорусский политолог Петр Петровский в интервью изданию Украина.ру

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Эксперт отметил, что после отказа ЕАБР производить подобные исследования в дальнейшем мастерская Вардомацкого нашла нового заказчика.

По его мнению, судя по изменению методики и смене вопросов с симпатий к евразийской интеграции на симпатии к России и включению вопроса о симпатиях к ЕС, можно предположить, что новым заказчиком стали какие-то грантодатели в ЕС, возможно, это какая-то программа в рамках инициативы «Восточное партнерство».

«Как раз после смены заказчика и методики данные лаборатории стали меняться. Не скажу, что радикально, но факт имеется. Подобное в социологии называется феноменом заказчика, когда для того, чтобы угодить ему, корректируется методика, которая влияет на результат в ту или иную пользу», — указал Петровский.

В то же время, обратил внимание политолог, имеются определенные колебания в настроениях общества, и те изменения, которые лаборатория опубликовала, полностью вписываются в колебания настроений, зафиксированных этими же социологами ранее.

Например, уточнил он, это было в декабре 2019 года, когда Москва и Минск так и не смогли договориться по ценам на нефть и газ, а также по дорожным картам интеграции в рамках Союзного государства

Разочарование российским вектором происходит именно в такие периоды, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.