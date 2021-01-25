Он также отметил, что только половина украинцев вообще намерены прививаться.
«Хорошей и внятной социологии нет, но были попытки, которые показывают, что где-то около трети украинцев в принципе относятся нормально относятся к получению российской вакцины. Где-то еще треть нейтрально и треть негативно», — рассказал эксперт.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
Ранее украинские власти под давлением США отказались от российской вакцины от COVID-19.
При этом американскую вакцину Киев сможет получить только после того, как США обеспечат препаратом своих граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим заявил, что не знает как объяснить согражданам отказ от российского препарата.