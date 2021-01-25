Он также отметил, что только половина украинцев вообще намерены прививаться.

«Хорошей и внятной социологии нет, но были попытки, которые показывают, что где-то около трети украинцев в принципе относятся нормально относятся к получению российской вакцины. Где-то еще треть нейтрально и треть негативно», — рассказал эксперт.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.   

Борьба с COVID-19: «Спутник V» зарегистрировали в стране ЕС, Меркель поддерживает вакцину из РФ, Украина пока без вакцин
Борьба с COVID-19: «Спутник V» зарегистрировали в стране ЕС, Меркель поддерживает вакцину из РФ, Украина пока без вакцин
© РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк
Ранее украинские власти под давлением США отказались от российской вакцины от COVID-19.

При этом американскую вакцину Киев сможет получить только после того, как США обеспечат препаратом своих граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим заявил, что не знает как объяснить согражданам отказ от российского препарата. 