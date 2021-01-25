«Есть китайская вакцина, есть договоренности с COVAX, которая будет поставлять вакцину в небогатые страны. Также есть надежда, что США и Европейский союз тоже, хотя бы в виде гуманитарной помощи привезут часть вакцин в Украину», — сказал эксперт.
Он отметил, что для украинской власти важно сейчас получить не миллионы вакцин, а хотя бы какую-то стартовую партию, которая позволит заявить о начале вакцинирования и заявить об этом громко.
При этом когда вакцин станет достаточно, возникнут новые трудности, так как всего лишь половина украинцев готова вакцинироваться, констатировал Бортник.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.