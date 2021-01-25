В условиях, когда Украина отказалась от российской вакцины, а Соединенные Штаты пока отказываются поставлять свои препараты, Киеву остается надеяться на Китай и гуманитарную помощь Евросоюза, рассказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью Украина.ру 24 января

«Есть китайская вакцина, есть договоренности с COVAX, которая будет поставлять вакцину в небогатые страны. Также есть надежда, что США и Европейский союз тоже, хотя бы в виде гуманитарной помощи привезут часть вакцин в Украину», — сказал эксперт.

Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky

При этом когда вакцин станет достаточно, возникнут новые трудности, так как всего лишь половина украинцев готова вакцинироваться, констатировал Бортник.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.