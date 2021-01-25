Невыразительным лидерам Арсению Яценюку и Александру Турчинову Донбасс нужен был как жертва, чтобы «повязать бантик» на Украине как подарке Западу, считает командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский о том, как ровно семь лет назад Янукович проиграл Евромайдану © предоставлено Александром Ходаковским

«Они действовали хаотично, судорожно, впадая в крайности — но в рамках заданного вектора: оторвать Украину окончательно от России. И у них почти получилось. Крым от них ушёл, когда они ещё не осознали происходящего, а Донбасс вполне мог стать той жертвой, которая была им нужна для того, чтобы повязать бантик на Украине как подарке Западу. Нужен был враг, чтобы легализовать свою власть, и они его получили», — сказал эксперт.

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