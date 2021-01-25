По его словам, когда в 2014 году произошло возвращение Крыма и отделение Донбасса, у Яценюка и Турчинова вряд ли была какая-либо стройная стратегия.
«Они действовали хаотично, судорожно, впадая в крайности — но в рамках заданного вектора: оторвать Украину окончательно от России. И у них почти получилось. Крым от них ушёл, когда они ещё не осознали происходящего, а Донбасс вполне мог стать той жертвой, которая была им нужна для того, чтобы повязать бантик на Украине как подарке Западу. Нужен был враг, чтобы легализовать свою власть, и они его получили», — сказал эксперт.
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