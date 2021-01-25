Азаров был прав насчет Евромайдана: его необходимо было разогнать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Александр Ходаковский о том, как ровно семь лет назад Янукович проиграл Евромайдану © предоставлено Александром Ходаковским

«Нет, росла численность сочувствующих, но при этом сочувствующих бездеятельно. Они способны были стоять и слушать речи со сцены, но на баррикады не шли. А число тех, кто бесчинствовал на баррикадах, почти перестало пополняться. Когда я увидел Майдан с высоты Дома профсоюзов, то удивился, какая это несложная задача: ни одна из прилегающих улиц, кроме Крещатика с его баррикадами, не была перекрыта — заходи с тыла и делай свою работу», — сказал Ходаковский.

По его словам, слабость и нерешительность власти, боязнь за собственную «шкуру» парализовали инициативу и привели к проигрышу.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.