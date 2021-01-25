По его словам, разогнать Майдан до последнего момента было не сложно: это заблуждение, что он креп день ото дня и превратился в революцию.
«Нет, росла численность сочувствующих, но при этом сочувствующих бездеятельно. Они способны были стоять и слушать речи со сцены, но на баррикады не шли. А число тех, кто бесчинствовал на баррикадах, почти перестало пополняться. Когда я увидел Майдан с высоты Дома профсоюзов, то удивился, какая это несложная задача: ни одна из прилегающих улиц, кроме Крещатика с его баррикадами, не была перекрыта — заходи с тыла и делай свою работу», — сказал Ходаковский.
По его словам, слабость и нерешительность власти, боязнь за собственную «шкуру» парализовали инициативу и привели к проигрышу.
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