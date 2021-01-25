По его мнению, Янукович, скорее всего, знал, что качество его окружения после ухода с поста премьер-министра Николая Азарова резко упало.
«Но он считал, что личная преданность легко компенсирует недостаток уровня компетентности, и просчитался: и преданность оказалась условной, и эффективность команды. В окружении Януковича не осталось ни одного сильного игрока, и это понимали те, кто хотел его сбросить с пьедестала», — сказал Ходаковский.
Он добавил, что наличие Азарова в команде усиливало позиции Януковича и пробуждало в противниках последнего осторожность.
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