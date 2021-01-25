Экс-президент Украины Виктор Янукович считал, что личная преданность членов его команды может компенсировать компетентность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Александр Ходаковский о том, как ровно семь лет назад Янукович проиграл Евромайдану © предоставлено Александром Ходаковским

«Но он считал, что личная преданность легко компенсирует недостаток уровня компетентности, и просчитался: и преданность оказалась условной, и эффективность команды. В окружении Януковича не осталось ни одного сильного игрока, и это понимали те, кто хотел его сбросить с пьедестала», — сказал Ходаковский.

Он добавил, что наличие Азарова в команде усиливало позиции Януковича и пробуждало в противниках последнего осторожность.

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