Российская делегация в ходе заседания Бюро Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) добилась снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который инициировала украинская делегация, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его слова приводит РИА Новости 24 января

«Несмотря на то, что открытие сессии состоится 25 января, нами уже проведена большая работа. В частности, в ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация», — цитирует агентство Толстого.

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«Пока одни кидаются в нас "снежками" на международных площадках, другие кидаются снежками в ОМОН в Москве. Но результат в обоих случаях один: мы отряхиваемся и идём дальше, беспокоясь лишь об одном — как бы школота руки не застудила», — приводит РИА Новости слова политика.