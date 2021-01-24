«Несмотря на то, что открытие сессии состоится 25 января, нами уже проведена большая работа. В частности, в ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация», — цитирует агентство Толстого.
Парламентарий отмечает, что участники ПАСЕ уже устали от русофобии и пропаганды, но желание надавить на Россию, повлиять на ее правовую систему и систему ценностей побеждает здравый смысл.
«Пока одни кидаются в нас "снежками" на международных площадках, другие кидаются снежками в ОМОН в Москве. Но результат в обоих случаях один: мы отряхиваемся и идём дальше, беспокоясь лишь об одном — как бы школота руки не застудила», — приводит РИА Новости слова политика.