Исходный материал фильма о «дворце», якобы принадлежащем президенту России Владимиру Путину, был на английском языке, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 24 января

«Там есть что-то, что является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?» — приводит агентство слова Пескова, упомянувшего в этой связи названия объектов «аквадискотека» и «комната грязи» в фильме.

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По его мнению, публикация таких заведомо неправдивых сведений выгодна тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране.

«Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота», — подчеркнул Песков.