«Там есть что-то, что является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?» — приводит агентство слова Пескова, упомянувшего в этой связи названия объектов «аквадискотека» и «комната грязи» в фильме.
Песков также отметил, что фотография Путина «в бассейне» является снимком 2006 года, когда президент плавал в реке Енисей.
По его мнению, публикация таких заведомо неправдивых сведений выгодна тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране.
«Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота», — подчеркнул Песков.