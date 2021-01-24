Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал подробности блокировки своего аккаунта в Facebook и объяснил, почему перешел в Telegram, сообщает РИА Новости 24 января

Учетная запись Рогозина в Telegram была создана 11 января. На текущий момент на канале шесть записей, половина из них датированы сегодняшним днем и касаются блокировки Рогозина в Facebook на 24 часа из-за критики бывшего посла США в России Майкла Макфола.

«Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер. "Ваша позиция, как пользователя, не совпадает с мнением нашей демократической редакции"… Забавные ребята, эти демократизаторы», — пишет Рогозин о действиях Facebook после того, как он опубликовал пост с критикой заявления экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

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«Короче, нам неведомы отношения господина Дурова и его команды с властями, чем закончилась их дискуссия о необходимости доступа агентов к переписке для выявления террористических гнезд, мы граждане полезные и приличные, потому и начинаем активно читать Telegram, да и писать в нем», — написал Рогозин.