Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ располагает данными, что зарубежные спецслужбы содействовали проведению несогласованных акций в России, заявил глава комиссии Андрей Климов. Его слова приводит РИА Новости 24 января

Ранее 23 января в ряде городов России прошли незаконные акции протеста, на которые в соцсетях активно зазывались несовершеннолетние.

«Мы располагаем заслуживающими доверия данными, что зарубежные спецслужбы были причастны к проведению несанкционированных акций в России. Прикрываясь детьми, на самом деле реализовывались проекты, которые сочинялись далеко за пределами России и которые ничего общего со стабильным развитием нашего государства не имеют», — цитирует агентство слова сенатора.

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Климов также рассказал, что парламентарии уже внесли в Госдуму пакет законопроектов, часть из которых уже принята и может противодействовать негативному развитию событий.