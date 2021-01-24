Ранее 23 января в ряде городов России прошли незаконные акции протеста, на которые в соцсетях активно зазывались несовершеннолетние.
«Мы располагаем заслуживающими доверия данными, что зарубежные спецслужбы были причастны к проведению несанкционированных акций в России. Прикрываясь детьми, на самом деле реализовывались проекты, которые сочинялись далеко за пределами России и которые ничего общего со стабильным развитием нашего государства не имеют», — цитирует агентство слова сенатора.
По его мнению, в пользу этого говорят публикация на сайте посольства США маршрутов несанкционированных акций 23 января, то, как было обставлено «появление этого возвращенца (блогера Алексея Навального — ред.) из одной из стран НАТО, как на все это реагировали СМИ-иноагенты».
Климов также рассказал, что парламентарии уже внесли в Госдуму пакет законопроектов, часть из которых уже принята и может противодействовать негативному развитию событий.