Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен снижением тарифов на газ для населения Украины, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль

Ранее кабмин Шмыгаля после массовых протестов украинцев временно отменил повышение тарифов на газ для населения и зафиксировал их на уровне 6,99 грн за кубометр. Это вызвало недовольство МВФ, без кредитов которого Украину ждут большие экономические проблемы.

«Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование», — сказал Шмыгаль.

Украина: социологический бунт против МВФ © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Чиновник пообещал разработать рыночные механизмы, которые защитят граждан от непредсказуемых колебаний стоимости энергоносителей.

Отвечая на вопрос, получит ли Украина очередной транш МВФ, Денис Шмыгаль ответил: «Безусловно, я уверен».