Ранее кабмин Шмыгаля после массовых протестов украинцев временно отменил повышение тарифов на газ для населения и зафиксировал их на уровне 6,99 грн за кубометр. Это вызвало недовольство МВФ, без кредитов которого Украину ждут большие экономические проблемы.
«Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование», — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что сейчас на Украине работает миссия МВФ, которая рассматривает, влияют ли решения правительства на способность бюджета Украины выполнять свои обязательства перед кредиторами. Сам Шмыгаль уверяет, что не влияют.
Чиновник пообещал разработать рыночные механизмы, которые защитят граждан от непредсказуемых колебаний стоимости энергоносителей.
Отвечая на вопрос, получит ли Украина очередной транш МВФ, Денис Шмыгаль ответил: «Безусловно, я уверен».