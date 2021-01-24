На Украине за 23 января коронавирусом заболели 3915 человек, среди них 117 детей и 111 медработников, говорится в сообщении Минздрава страны

Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242) областях, Киеве (240), а также Днепропетровской (236) области.

За день до этого, 22 января, украинский Минздрав зафиксировал 4928 новых случаев коронавируса, сообщил о смерти 116 человек и выздоровлении 13138 заразившихся.

Всего с начала пандемии на Украине коронавирусом заболели более 1,19 млн человек, умерло — 21 861, выздоровели — 947 514.