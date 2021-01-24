Как уточняется, за это время были госпитализированы 2079 человек, выздоровели 5407 больных, 83 скончалось. Всего были проведены 23 081 тестирования на коронавирус.
Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242) областях, Киеве (240), а также Днепропетровской (236) области.
За день до этого, 22 января, украинский Минздрав зафиксировал 4928 новых случаев коронавируса, сообщил о смерти 116 человек и выздоровлении 13138 заразившихся.
Всего с начала пандемии на Украине коронавирусом заболели более 1,19 млн человек, умерло — 21 861, выздоровели — 947 514.