«К Медведчуку обратились, потому что украинская власть не хочет, не собирается заниматься обменом удерживаемых лиц. На протяжении длительного времени обмены не проводятся. Несмотря на минские соглашения, несмотря на все эти договоренности, украинская власть саботирует эти обмены. При этом украинская власть обвиняет вторую сторону, что это они саботируют», — сказал Кузьмин в эфире телеканала ZIK.
По мнению Офиса президента Украины, отметил Кузьмин, Медведчук — частное лицо, а поэтому он не должен принимать участие в освобождении удерживаемых лиц.
«Медведчук не является частным лицом. Он является государственным деятелем, народным депутатом, членом комитета по реинтеграции Донбасса. Это (участвовать в обмене и возвращении удерживаемых лиц — ред.) его прямая обязанность», — сказал депутат.
Ранее стало известно, что республики Донбасса передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука.
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал передачу граждан Киеву, однако не поддержал участие «частного лица» в этом процессе.