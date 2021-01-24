Донецкая и Луганская Народные Республики хотели передать четырех удерживаемых лиц именно при посредничестве главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, так как Киев саботирует обмен пленными. Об этом заявил депутат Верховной Рады от «Оппоплатформы» Ренат Кузьмин, передает РИА Новости 24 января

«К Медведчуку обратились, потому что украинская власть не хочет, не собирается заниматься обменом удерживаемых лиц. На протяжении длительного времени обмены не проводятся. Несмотря на минские соглашения, несмотря на все эти договоренности, украинская власть саботирует эти обмены. При этом украинская власть обвиняет вторую сторону, что это они саботируют», — сказал Кузьмин в эфире телеканала ZIK.

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«Медведчук не является частным лицом. Он является государственным деятелем, народным депутатом, членом комитета по реинтеграции Донбасса. Это (участвовать в обмене и возвращении удерживаемых лиц — ред.) его прямая обязанность», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что республики Донбасса передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука.

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал передачу граждан Киеву, однако не поддержал участие «частного лица» в этом процессе.