Житель США скончался через несколько часов после прививки от коронавируса. Об этом сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер, передает РИА Новости в воскресенье, 24 января

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«Служба здравоохранения округа Плейсер и подразделение по коронавирусу офиса шерифа округа Плейсер недавно получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти 21 января 2021 года», — говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что о причинах смерти мужчины пока говорить рано, идет расследование. Отмечается, что умерший получил прививку не в департаменте здравоохранения округа.

По информации СМИ, неизвестно какой именно вакциной прививался пациент — Moderna или Pfizer.