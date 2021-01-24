Мужчина заболел COVID-19 в прошлом месяца, а на днях ему сделали прививку.
«Служба здравоохранения округа Плейсер и подразделение по коронавирусу офиса шерифа округа Плейсер недавно получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти 21 января 2021 года», — говорится в заявлении.
В ведомстве отмечают, что о причинах смерти мужчины пока говорить рано, идет расследование. Отмечается, что умерший получил прививку не в департаменте здравоохранения округа.
По информации СМИ, неизвестно какой именно вакциной прививался пациент — Moderna или Pfizer.