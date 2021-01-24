Если бы Москва действительно вступила в контакт с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, президент Александр Лукашенко остался бы без поддержки силовиков. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев объяснил, почему Москва «бережет» Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что Тихановская была и остается антироссийским политиком, а о контактах с Москвой она вспомнила лишь тогда, когда стало понятно, что своими протестами оппозиция ничего не добилась.

«На контакт с Тихановской мы никогда не пойдем. И все разговоры про контакты Тихановской с Кремлем — ложь. Если бы Москва действительно вступила в контакт с Тихановской, все бы силовики сразу же разбежались. Оппозиция пытается воздействовать на Лукашенко такими методами, но никаких контактов нет. Даже не подтвердилась встреча мимоходом с российскими представителями в ООН», — указал Суздальцев.

Тем не менее, если бы Тихановская пришла к власти, добавил политолог, Москва признала бы ее победу и стала бы вести с ней диалог, поскольку ей необходимо защищать свои экономические и политические интересы в Белоруссии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.