Если находящаяся в Вильнюсе белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская придет к власти в республике, Москва признает ее победу и будет вести с ней диалог. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Почему Тихановская не хочет признавать Крым украинским? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что сдержанная реакция Москвы на белорусские протесты связана не только с украинским кризисом, а с тем, что Россия безвозвратно вложили в республику по состоянию на 1 января 2020 года 133 млрд долларов за 20 лет.

«К этому еще добавились 1,5 млрд долларов и построенная нами атомная станция, пользы от которой нам не будет никогда. Мы ее подарили практически. Это огромные деньги. Кто за это будет отвечать?», — пояснил Суздальцев.

Политолог добавил, что Тихановская была и остается антироссийским политиком, а о контактах с Москвой она вспомнила лишь тогда, когда стало понятно, что своими протестами оппозиция ничего не добилась.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.