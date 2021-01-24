Коронавирус, снижение уровня жизни, президентские выборы толкнули одну часть белорусских избирателей к оппозиции. Однако попытка государственного переворота, насилие и травля со стороны протестующих подтолкнули большую часть общества к власти. Об этом рассказал белорусский политолог Петр Петровский в интервью изданию Украина.ру

Петр Петровский: Действия радикалов подтолкнули большую часть белорусов к Лукашенко © из личного архива Петра Петровского Александра Лукашенко только потому, что ему альтернативы не было, то теперь действующий глава государства с его волей и хваткой характеризуется среди избирателей как защитник.

«Этим избирателям нужен кто-то сильный, кто тебя защитит прямо здесь и сейчас и гарантированно даст тебе хоть что-то кроме обещаний и лозунгов», — пояснил Петровский.

Более того, даже среди противников власти все больше слышно желание вернуть Белоруссию в ситуацию до 9 августа, так что тренд не в пользу радикальных маргиналов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.