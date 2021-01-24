Эксперт отметил, что если до выборов многие голосовали за Александра Лукашенко только потому, что ему альтернативы не было, то теперь действующий глава государства с его волей и хваткой характеризуется среди избирателей как защитник.
«Этим избирателям нужен кто-то сильный, кто тебя защитит прямо здесь и сейчас и гарантированно даст тебе хоть что-то кроме обещаний и лозунгов», — пояснил Петровский.
Более того, даже среди противников власти все больше слышно желание вернуть Белоруссию в ситуацию до 9 августа, так что тренд не в пользу радикальных маргиналов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.