В рамках будущих судебных заседаний экс-участнику президентской кампании в Белоруссии Виктору Бабарико, обвиняемого в целом ряде преступлений, будет вынесен справедливый приговор. Однако остаются еще некоторые непонятные страницы дела. Об этом рассказал белорусский политолог Петр Петровский в интервью изданию Украина.ру

Петр Петровский: Действия радикалов подтолкнули большую часть белорусов к Лукашенко © из личного архива Петра Петровского

Эксперт отметил, что через БелГазпромбанк проходили операции по выводу российского капитала в офшоры, а еще в бытность председателем Совета Республики Михаил Мясникович указывал, что «Газпромтрансгаз. Беларусь» тогда выводил из страны до 95% прибыли.

По его мнению, эти факты говорят о потребности начать расследование по делу вывода капиталов уже из самой России в офшоры.

«Здесь позиция белорусского президента, известного своей непримиримостью к подобным вещам, могла бы помочь России не допустить подобных махинаций и впредь. А я напомню, что это не первое такое дело. Уже как-то попадался господин Керимов со своим директором Баумгертнером в руки белорусских правоохранителей», — указал Петровский.

Может быть, роль Белоруссии в Союзном Государстве и ЕАЭС как раз заключается в том, чтобы быть тараном в борьбе с олигархическими пережитками 90-х, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа прошлого года ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.