В рамках будущих судебных заседаний экс-участнику президентской кампании в Белоруссии Виктору Бабарико, обвиняемого в целом ряде преступлений, будет вынесен справедливый приговор. Об этом рассказал белорусский политолог Петр Петровский в интервью изданию Украина.ру

«Будет как с Чижом». Белорусский политик о дальнейшей судьбе Бабарико © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что все пособники Бабарико, в основном подчиненные по банку, признали собственную вину, кроме него самого, а часть информации о его махинациях предоставили Латвия и США.

«Однако остаются еще некоторые непонятные страницы дела. Через БелГазпромбанк проходили операции по выводу российского капитала в офшоры. Более того, еще в бытность председателем Совета Республики Михаил Мясникович в 2019 году указывал, что «Газпромтрансгаз. Беларусь» тогда выводил из страны до 95% прибыли. Думаю, что эти факты говорят о потребности начать расследование по делу вывода капиталов уже из самой России в офшоры», — добавил Петровский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа прошлого года ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.