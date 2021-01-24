В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Позднее были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Самому Бабарико грозит до 15 лет лишения свободы.
Эксперт отметил, что все пособники Бабарико, в основном подчиненные по банку, признали собственную вину, кроме него самого, а часть информации о его махинациях предоставили Латвия и США.
«Однако остаются еще некоторые непонятные страницы дела. Через БелГазпромбанк проходили операции по выводу российского капитала в офшоры. Более того, еще в бытность председателем Совета Республики Михаил Мясникович в 2019 году указывал, что «Газпромтрансгаз. Беларусь» тогда выводил из страны до 95% прибыли. Думаю, что эти факты говорят о потребности начать расследование по делу вывода капиталов уже из самой России в офшоры», — добавил Петровский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа прошлого года ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.