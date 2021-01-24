Новая администрация США взяла курс на исключение из информационного пространства людей, причастных к ситуации с коррупционными обвинениями в адрес Джо Байдена и его окружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический консультант Сергей Слободчук

Эксперт отметил, что сейчас разные группы влияния на Украине — Зеленский, Офис президента, грантовые организации — конкурируют за контакты с администрацией Байдена и за благосклонность новых обитателей Белого дома.

«В этих организациях сейчас активно готовится среднее звено сотрудников, которые и будут озвучивать нужные США заявления в информационном поле и будут пытаться оказывать влияние на политические решения украинского руководства. Но нынешних руководителей грантовых организаций будут убирать, речь, конечно же, о тех, кто прозвучал в коррупционном скандале», — сказал Слободчук.

Один из олигархов: Деркач намекнул, кто стоит за санкциями США против Дубинского © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

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Ранее Минфин США ввел санкции против депутата Верховной Рады Александра Дубинского, бывшего депутата Александра Онищенко, экс-прокурора Константина Кулика, экс-сотрудника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко и трех помощников депутата Андрея Деркача - Петра Журавеля, Дмитрия Ковальчука и Антона Симоненко. Их обвинили во вмешательстве в американские выборы.