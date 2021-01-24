Эксперт отметил, что сейчас разные группы влияния на Украине — Зеленский, Офис президента, грантовые организации — конкурируют за контакты с администрацией Байдена и за благосклонность новых обитателей Белого дома.
«В этих организациях сейчас активно готовится среднее звено сотрудников, которые и будут озвучивать нужные США заявления в информационном поле и будут пытаться оказывать влияние на политические решения украинского руководства. Но нынешних руководителей грантовых организаций будут убирать, речь, конечно же, о тех, кто прозвучал в коррупционном скандале», — сказал Слободчук.
В итоге на Украине в основном будет продолжена та же линия, как и при Обаме, только теперь другие будут заниматься оперативными задачами, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее Минфин США ввел санкции против депутата Верховной Рады Александра Дубинского, бывшего депутата Александра Онищенко, экс-прокурора Константина Кулика, экс-сотрудника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко и трех помощников депутата Андрея Деркача - Петра Журавеля, Дмитрия Ковальчука и Антона Симоненко. Их обвинили во вмешательстве в американские выборы.