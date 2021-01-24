Он уточнил, что в США таким образом столкнулись элитарная и демократическая модель либерализма, «экономика спроса» и «экономика предложения».
По словам Слободчука, нельзя на сто процентов доверять Трампу, когда он говорит о нарушении законности на выборах, хотя основания для этого у него были. И теперь, добавил политолог, на первый взгляд непонятно, зачем демократам объявлять импичмент Трампу, когда в должность уже вступил Байден.
«Что касается истории с импичментом, то единственное здравое объяснение заключается в том, что, видимо, демократы решили обрубить для Трампа возможность баллотироваться на президентских выборах 2024 года», — пояснил Слободчук.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
13 января Палата представителей Конгресса инициировала процедуру импичмента в отношении Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу и насилию. В феврале сенаторы приступят к рассмотрению вопроса об импичменте экс-президента.