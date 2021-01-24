На президентских выборах в США по сути шла борьба разных экономических и политических моделей и подходов, а кандидаты лишь олицетворяли их. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политический консультант Сергей Слободчук

Он уточнил, что в США таким образом столкнулись элитарная и демократическая модель либерализма, «экономика спроса» и «экономика предложения».

«Трамп и Байден»: украинская травести-дива Монро предложила игру © monritta/Инстаграм

«Что касается истории с импичментом, то единственное здравое объяснение заключается в том, что, видимо, демократы решили обрубить для Трампа возможность баллотироваться на президентских выборах 2024 года», — пояснил Слободчук.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

13 января Палата представителей Конгресса инициировала процедуру импичмента в отношении Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу и насилию. В феврале сенаторы приступят к рассмотрению вопроса об импичменте экс-президента.