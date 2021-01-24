При этом политолог предположил, что до вакцинного майдана все же не дойдет.
Он отметил, что с желающими и нежелающими прививаться от COVID-19 в стране сейчас ситуация 50 на 50, и подчеркнул, что у тех 50% украинцев, которые хотят вакцинироваться, должна быть возможность выбрать препарат.
«Если человек хочет, он может вакцинироваться Pfizer или Moderna, а хочет — «Спутником» или Sinopharm. То есть украинцев лишают права выбора в этой ситуации», — сказал Золотарев.
По словам эксперта, причина категорического запрета на российскую вакцину на Украине — «конкретный окрик» из офиса американского посла в Киеве.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее в интервью американскому изданию Владимир Зеленский отмечал, что при отсутствии западных вакцин населению сложно объяснять отказ от вакцины российского производства.
При этом власти столкнулись с тарифными бунтами из-за роста цен на услуги ЖКХ. Во многих городах население выходит на акции протеста.