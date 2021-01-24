Ситуация с вакцинами на Украине может нанести репутационный ущерб власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

При этом политолог предположил, что до вакцинного майдана все же не дойдет.

В Германии 10 человек умерли после прививки Pfizer © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Если человек хочет, он может вакцинироваться Pfizer или Moderna, а хочет — «Спутником» или Sinopharm. То есть украинцев лишают права выбора в этой ситуации», — сказал Золотарев.

По словам эксперта, причина категорического запрета на российскую вакцину на Украине — «конкретный окрик» из офиса американского посла в Киеве.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее в интервью американскому изданию Владимир Зеленский отмечал, что при отсутствии западных вакцин населению сложно объяснять отказ от вакцины российского производства.

При этом власти столкнулись с тарифными бунтами из-за роста цен на услуги ЖКХ. Во многих городах население выходит на акции протеста.