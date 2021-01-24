Высокий антирейтинг может помешать экс-премьеру Украины Арсению Яценюку вернуться во власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Алексей Якубин

Политолог отметил, что Яценюк прославился как весьма токсичный политик.

Яценюк не пойдет на довыборы в Раду — пресс-секретарь © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петр Порошенко смог собрать вокруг себя какую-то группу поддержки, то у экс-премьера и этой группы нет, потому что исчезла политсила, которая была связана с «Народным фронтом».

«Я не исключаю, что у Яценюка думают по поводу выборов в Верховную Раду в ряде округов, потому что какие-то депутаты идут либо в исполнительную, либо в местную власть, и освобождается ряд округов. Может быть такая попытка захода во власть, но все равно остается открытым вопрос антирейтинга», — сказал Якубин.

Больше шансов сейчас пройти во власть на Украине у малоизвестных политиков, небольшая узнаваемость играет им на руку, подчеркнул Якубин.

При этом, по его словам, в окружении Яценюка могут полагать, что Владимир Зеленский его сможет назначить на какой-то пост без необходимости проходить горнило Верховной Рады.

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