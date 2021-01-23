Отмечается, что глава Конституционного суда подал в суд на Управление государственной охраны 19 января.
Управление государственной охраны является ответчиком по делу, как третье лицо указано Государственное бюро расследований. Согласно документу, предмет иска Тупицкого — запрет осуществлять деятельность.
Тупицкий подал иск в связи с тем, что 30 декабря 2020 года сотрудники госохраны помешали ему пройти в здание суда. Он смог попасть внутрь только по пропуску посетителя.
Ранее Тупицкий также обратился в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой привлечь к ответственности сотрудников охраны, заблокировавших проезд его автомобиля к зданию суда. По мнению главы КС, президентский указ о его временном отстранении от должности не привел к утрате им своих полномочий.
В Конституционном суде заявили, что Конституция не дает президенту права отстранять судей КСУ.
В отношении Тупицкого были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму и госизмены. Глава КСУ заявил, что возбуждение дел — способ давления на него.
На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.