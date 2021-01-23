Глава Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий направил иск в Окружной административный суд Киева. Информация об этом появилась на сайте «Судебная власть Украины», передает 23 января «Гордон.ua»

Отмечается, что глава Конституционного суда подал в суд на Управление государственной охраны 19 января.

Управление государственной охраны является ответчиком по делу, как третье лицо указано Государственное бюро расследований. Согласно документу, предмет иска Тупицкого — запрет осуществлять деятельность.

Глава мятежников с богатым прошлым: чем знаменит судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий © пресс-служба КСУ

Ранее Тупицкий также обратился в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой привлечь к ответственности сотрудников охраны, заблокировавших проезд его автомобиля к зданию суда. По мнению главы КС, президентский указ о его временном отстранении от должности не привел к утрате им своих полномочий.

В Конституционном суде заявили, что Конституция не дает президенту права отстранять судей КСУ.

В отношении Тупицкого были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму и госизмены. Глава КСУ заявил, что возбуждение дел — способ давления на него.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.