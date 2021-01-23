Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, ранее якобы задержанный по подозрению в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова и сбежавший в наручниках, уехал в Германию. Об этом со ссылкой на телеграм-канал от лица Нескоромного сообщает Страна.ua

Отмечается, что точно неизвестно, ведет ли этот канал Нескоромный.

Автор канала утверждает, что его задержания в действительности не было. По его словам, это провокация СБУ.

В СБУ заявили о задержании российского агента по прозвищу Джигурда © Служба безпеки України

В Службе безопасности Украины подтвердили задержание одного из своих сотрудников по подозрении в организации убийства коллеги (Андрея Расюка). При этом по поводу Нескромного не говорит ничего.

Ранее сообщалось, что в Киеве был задержан по подозрению в организации убийства генерала СБУ Андрея Наумова бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескромный. После задержания он сбежал от силовиков в наручниках.