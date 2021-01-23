Отмечается, что точно неизвестно, ведет ли этот канал Нескоромный.
Автор канала утверждает, что его задержания в действительности не было. По его словам, это провокация СБУ.
Автор канала также заявил, что находится в Германии и готов обнародовать информацию о «любимой женщине [главы СБУ Ивана] Баканова из Москвы», которая якобы связана с ФСБ, про откаты с «Большой стройки», связи Ермака с Россией и про то, кто сорвал обмен пленными.
В Службе безопасности Украины подтвердили задержание одного из своих сотрудников по подозрении в организации убийства коллеги (Андрея Расюка). При этом по поводу Нескромного не говорит ничего.
Ранее сообщалось, что в Киеве был задержан по подозрению в организации убийства генерала СБУ Андрея Наумова бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескромный. После задержания он сбежал от силовиков в наручниках.