Экс-президент Украины, глава партии «Евросолидарность» Петр Порошенко дает советы президенту Украины Владимиру Зеленскому, как оставаться в тупике. Об этом депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек сказал в комментарии РИА Новости 23 января

Накануне, 22 января, в эфире украинского «5 канала» Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций.

«Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой… И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», — прокомментировал заявление Порошенко Бальбек.

Деркач рассказал об авторе записей разговоров Порошенко с Байденом © Facebook, Андрей Деркач

В итоге, заключил российский депутат, Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией и оказалась не нужна и Западу.