Накануне, 22 января, в эфире украинского «5 канала» Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций.
«Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой… И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», — прокомментировал заявление Порошенко Бальбек.
По словам Бальбека, в момент подписания Минских соглашений Порошенко мог ожидать, что Запад «придумает какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса».
В итоге, заключил российский депутат, Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией и оказалась не нужна и Западу.