В одном из госпиталей Лос-Анджелеса на 88-м году жизни скончался американский телеведущий и журналист Ларри Кинг. Сообщение об этом появилось в аккаунте журналиста в Twitter 23 января

«С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга — нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении.

Коронавирус настиг известного корейского режиссера в Латвии и убил его © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Среди гостей передачи Кинга были президент России Владимир Путин, первый президент СССР Михаил Горбачев, все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, Мартин Лютер Кинг, Марлон Брандо, музыканты Пол Маккартни и Фрэнк Синатра.



Кинг вел шоу с 1985 по 2010 год. Он является лауреатом премии "Эмми" и двух премий "Пибоди". Десять раз ему присуждали награду Cable ACE.

В начале января 2021 года телеведущий был госпитализирован с диагнозом COVID-19.