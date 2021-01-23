«С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга — нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении.
Телеведущий прославился благодаря ток-шоу Larry King Live на канале CNN, в котором он взял более 50 тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других звезд.
Среди гостей передачи Кинга были президент России Владимир Путин, первый президент СССР Михаил Горбачев, все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, Мартин Лютер Кинг, Марлон Брандо, музыканты Пол Маккартни и Фрэнк Синатра.
Кинг вел шоу с 1985 по 2010 год. Он является лауреатом премии "Эмми" и двух премий "Пибоди". Десять раз ему присуждали награду Cable ACE.
В начале января 2021 года телеведущий был госпитализирован с диагнозом COVID-19.