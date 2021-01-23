Киевский районный суд Харькова постановил арестовать на 60 суток Вячеслава Кравченко - арендатора здания, где нелегально работал частный пансионат для престарелых «Золотое время». Об этом сообщает 23 января «Корреспондент.нет»

«Применить в отношении Кравченко Вячеслава меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней до 21 марта 2021 года включительно без определения залога», — огласила решение судья Светлана Колесник.

Трагедия в Харькове: пожар в доме престарелых унес жизни 15 человек — видео © -gregg- / flickr

Отмечается, что на содержании Кравченко под стражей настоял прокурор. По его словам, это призвано предотвратить уничтожение подозреваемым документов по делу и не допустить его влияния на свидетелей и следствие.

Позже суд изберет меру пресечения для остальных подозреваемых по делу о пожаре — супруги Кравченко, владельца дома и администратора пансионата. Подозреваемым грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее генпрокурор сообщила о трех версиях возникновения пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и электроприборами, замыкание электросети.

Пожар 21 января вспыхнул около 15 часов дня в частном домовладении по ул. Нижней Гиевской, 150 б, в здании, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время». В результате трагедии погибли 15 пожилых людей, ещё пять человек госпитализированы. 23 января на Украине объявили днем траура.