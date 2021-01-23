Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть задействовано на строительстве газопровода «Северный поток-2», 23 января прибыло в немецкий порт Висмар. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic

«Северный поток – 2»: «Академик Черский» отправился домой © Газпром флот

В то же время другой российский трубоукладчик, «Фортуна», по-прежнему находится в районе недостроенного участка «Северного потока-2» к югу от датского острова Борнхольм, куда он прибыл в пятницу.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик «Фортуна» уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против «Северного потока 2», распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна «Фортуна» и его владельца — компании «КВТ-Рус».