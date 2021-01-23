За неделю после вступления в силу положения языкового закона о необходимости обслуживания на украинском языке в службу уполномоченного по защите мовы поступило около 200 жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена в Facebook 23 января

Согласно сообщению, всего в службу поступило 195 жалоб и обращений граждан. Больше всего — из Киева и Киевской области (74), меньше всего — с юга и востока Украины. Львовяне прислали 17 обращений, одесситы и харьковчане — по 12.

Большинство из них касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов (117), о нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, относительно размещения внешней рекламы на негосударственном языке — 25, нарушение языкового законодательства в области образования — 4, использование должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственной языка во время выполнения своих обязанностей — 3», — отмечается в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что согласно закону, работники сферы обслуживания могут общаться с клиентом на негосударственном языке только в случае, если это приемлемо для обеих сторон.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» приняли в апреле 2019 года. С 16 января вступила в силу статья 30 о необходимости использования украинского языка в сфере обслуживания.