Народный депутат Андрей Деркач 23 января рассказал, кто настоящий автор пленок, которые он обнародовал, передает «Страна»

Деркач рассказал, сколько еще компромата у него есть на Байдена и Порошенко © Facebook, Андрей Деркач Петр Порошенко сам тайно записывал свои разговоры с другими высокопоставленными лицами, включая нынешнего президента США Джо Байдена.

«Думаю, он (Порошенко — ред.) просто писал разговоры на диктофон или другой телефон. Меня это, честно говоря, не очень интересовало», — сказал Деркач.

Он уточнил, что общее количество часов пленок — около 5-6 часов, а опубликовано всего 45 минут.

«Не публиковали пленки, которые связаны с суверенитетом, событиями на Донбассе, взаимоотношениями с европейскими партнерами. На сегодняшний момент не стоит вопрос об аутентичности этих пленок. Все понимают, что они реальные. Особенно после действий Минфина США (имеется в виду введение санкций)», — заявил Деркач.

Нардеп отметил, что эти пленки ему принесли журналисты-расследователи. Деркач не назвал их имен, но уточнил, что это украинские журналисты.

«Пленок много. Байден просто в страшном сне не мог представить, что Порошенко будет его писать в Администрации для личного архива. Такие вещи просто не делаются с точки зрения культуры государственности. Но Петр Алексеевич в своем стиле поступил», — сказал Деркач.

Он уточнил, что уже отдал пленки на экспертизу в рамках уголовного процесса.

Ранее Деркач обнародовал две части записей телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного президента США Джозефа Байдена, сделанные несколько месяцев назад. По словам украинского политика, они свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины. Порошенко заявил о фабрикации записей.

В отношении самого Деркача Минфин США ввел санкции еще в сентябре 2020 года. Его подозревают в «связях с Россией» и «попытках повлиять на американские выборы» путем распространения ложных историй об американских должностных лицах.