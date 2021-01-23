Он уточнил, что оружие, из которого предположительно велась стрельба, уже изъято и отправлено на экспертизу.
«В ходе проведенных оперативных действий правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие», — рассказал Галевич.
Ранее сообщалось, что 21 января во время катания на санках у школы двое детей получили множественные ранения дробью.
Один из детей, 11-летний мальчик, был госпитализирован в киевскую больницу «Охматдет», из его ран медики изъяли более 30 дробинок, которые травмировали и внутренние органы. Второй ребенок, тоже пострадавший от стрельбы, рассказал о своем ранении позже.
По факту происшествия заведено уголовное дело по статье 296 УК Украины «Хулиганство».