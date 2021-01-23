«Когда заявления [обеих сторон] будут составлены, стороны приступят к изложению своих аргументов на неделе, которая начнется 8 февраля», — сказал Шумер.
На прошлой неделе палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты длились более семи часов. За импичмент из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.
Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Практика отстранения лидера государства от должности после окончания срока нахождения в ней применяется в США впервые.