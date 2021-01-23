Министерство иностранных дел России 22 января в своем Instagram-аккаунте прокомментировало решение Литвы запретить въезд российскому певцу Филиппу Киркорову

Киркоров попросил Добровинского засудить Литву © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Руками некоторых дровосеков летят щепки человеческих жизней, не раскачивайте лодку, проходили — знаем», — отмечается в посте.

На днях власти Литвы запретили Киркорову въезд в страну на пять лет. Данное решение было аргументировано посещением поп-звездой территории Крымского полуострова. Как рассказала глава МВД республики Агне Билотайте, Киркоров за последние несколько лет неоднократно посещал российский полуостров, чем «публично оправдал его оккупацию». Министр добавила, что у руководства республики изначально не было никаких сомнений по поводу включения артиста в черный список нежелательных лиц.

Киркоров решил судиться с Литвой. Адвокат Александр Добровинский рассказал, что артист доверил ему вести свои дела в судах Европы. Он отметил, что политика не должна касаться культуры, искусства, спорта и любви.