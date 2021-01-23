Украинская сторона размещает бронетехнику у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сказал журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий, передает 23 января РИА Новости

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику на подконтрольной Украине территории, в нарушение третьего пункта дополнительных мер перемирия.

Денисова заявила о выдаче ДНР и ЛНР девяти пленных Киеву © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что о передвижении техники также сообщают наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — заявил Осадчий.

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.