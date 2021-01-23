Бывший первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ), полковник Дмитрий Нескоромный, которого задержали в Киеве по обвинению в заказе убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова, скрылся от полиции в наручниках. Об этом 22 января сообщил телеграм-канал «Карточный офис»

«Сегодня в Киеве был задержан первый зампред СБУ, начальник управления К и личный враг Баканова гражданин Нескоромный. Сразу после задержания, закованный в наручники, он умудрился сбежать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с Нескоромным был задержан офицер спецподразделения СБУ Андрей Расюк.

СБУ проводит обыск в главном офисе «Киевводоканала» © из открытых источников Андрея Наумова. В Киеве объявлен план «Перехват».

Журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на источники в Госпогранслужбе, что Нескоромного объявили в розыск и запретили ему выезд из Украины. По его словам, «руководство СБУ заявило, что в окружении (председателя СБУ Ивана. — ред.) Баканова начались открытые криминальные разборки между группами влияния».

Дмитрий Нескоромный с 8 ноября 2019 по 13 марта 2020 года занимал должность первого зампреда СБУ и был начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.