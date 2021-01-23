Украинка Мила Кузнецова, известная как обладательница самой большой в стране натуральной груди 13 размера, 22 января опубликовала в своем Instagram фотографию с отдыха на море
«Кайф, море», — подписала она снимок.
На фотографии девушка загорает в раздельном купальнике с необычными веревочками в зоне декольте.
Накануне Кузнецова опубликовала снимок из аэропорта, рассказала, что уезжает отдыхать и обещала публиковать интересные фото и видео в сторис.
Украина.ру на Youtube
Депутат из Николаева рассказал о насильственной украинизации на Юге Украины