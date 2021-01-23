Украинка с бюстом-великаном показала грудь в аэропорту
Украинка с бюстом-великаном показала грудь в аэропорту
© Мила Кузнецова/Инстаграм
«Кайф, море», — подписала она снимок.

На фотографии девушка загорает в раздельном купальнике с необычными веревочками в зоне декольте.

Накануне Кузнецова опубликовала снимок из аэропорта, рассказала, что уезжает отдыхать и обещала публиковать интересные фото и видео в сторис.