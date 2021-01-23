Бывший президент США Дональд Трамп в последние недели пребывания на посту рассматривал еще одну попытку отменить итоги выборов - сменить исполняющего обязанности министра юстиции страны. Об этом 22 января сообщила газета The New York Times

Эксперт объяснил, чем Трамп был уникален как политик © REUTERS, Carlos Barria Джеффри Кларком.

Они хотели отправить в отставку Джеффа Розена, ставшего и.о. министра юстиции после ухода Уильяма Барра с поста. После Трамп якобы был готов назначить Кларка на занимаемую Розеном должность.

Таким образом, бывший президент хотел с помощью Минюста США вынудить законодателей Джорджии отменить результаты президентских выборов в штате, где победу с небольшим отрывом одержал демократ Джо Байден.

В публикации указывается, что несколько ключевых сотрудников ведомства дали понять, что уйдут в отставку в случае увольнения Розена. Бывший лидер страны якобы из-за этого отказался от выполнения данного плана.

Инаугурация Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.