Он разрабатывал соответствующий план совместно с одним из руководящих сотрудников ведомства Джеффри Кларком.
Они хотели отправить в отставку Джеффа Розена, ставшего и.о. министра юстиции после ухода Уильяма Барра с поста. После Трамп якобы был готов назначить Кларка на занимаемую Розеном должность.
Таким образом, бывший президент хотел с помощью Минюста США вынудить законодателей Джорджии отменить результаты президентских выборов в штате, где победу с небольшим отрывом одержал демократ Джо Байден.
В публикации указывается, что несколько ключевых сотрудников ведомства дали понять, что уйдут в отставку в случае увольнения Розена. Бывший лидер страны якобы из-за этого отказался от выполнения данного плана.
Инаугурация Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.