Десятки украинских предприятий обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко с письмами о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов, передает 22 января РИА Новости

Атомная беда. Грозит ли Украине новый Чернобыль? © commons.wikimedia.org, DENAMAX

В соответствии с документом, «гарантированный покупатель» обязан направлять на погашение долгов по крайней мере половину средств, полученных от НЭК «Укрэнерго» в рамках кредитов, которые предоставляют банки под гарантии государства. Речь идет о сумме не менее $180,5 миллиона, благодаря чему «Энергоатом» может частично рассчитаться с предприятиями.

В апреле прошлого года ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля». Как указывают представители ассоциации, ведущий поставщик электроэнергии в стране НАЕК «Энергоатом» не имеет постоянных руководителей, которые бы работали с необходимыми разрешениями. В связи с этим юридически никто не несет ответственности за безопасность АЭС. При этом «Энергоатом» имеет растущий дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива.