В центре уточнили, что после подачи заявления в Минздрав у заявителя есть 90 дней на то, чтобы предоставить материалы регистрационного досье в Государственный экспертный центр на экспертизу, которая будет проведена в пятидневный срок.
В случае если заявитель не предоставит материалы в течение полутора месяцев после подачи заявления, оно автоматически будет аннулировано. После этого заявитель может повторно подать заявление на регистрацию.
Ранее сопредседатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, уже отмечал, что в конце декабря компания «Биолек», являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации вакцины «Спутник V для обеспечения вакцинации ею украинских граждан. Политик подчеркивал, что «Спутник V» является единственной вакциной, разработчик которой, в отличие от всех остальных, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. По словам Медведчука, такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины — в срок от 3 до 6 месяцев.
При этом украинские власти неоднократно заявляли об отказе от российской вакцины, однако президент Владимир Зеленский отмечал, что это «нелегко объяснить украинским гражданам».
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса. Она была разработана российским Центром им. Гамалеи и показала при испытаниях на добровольцах безопасность и эффективность — свыше 95%. Недавно Минздрав Российской Федерации одобрил ее применение для вакцинации лиц старше 60 лет.