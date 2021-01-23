Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, в пятницу, 22 января, рассказал в интервью изданию Украина.ру, чем будет чревато объединение партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России»

Он указал, что новая партия задумывалась как союзник «Единой России». При этом, у новой политсилы есть свои положительные и отрицательные стороны.

«Есть несомненные плюсы — сама по себе тема объединения усиливает партии, привлекает к ним внимание. Понятно, что это позволяет консолидировать ресурсы и сократить количество игроков на левом патриотическом фланге. Эти три фактора повышают шансы «Справедливой России» на прохождение в Государственную Думу», — отметил он. «Страна его сожрет»: Прилепин рассказал, что будет, если к власти в РФ придет свой Зеленский © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

В то же время, у новой партии есть и отрицательные стороны.

«Все-таки сложно сочетаемые электораты. У «Справедливой России», грубо говоря, вялые лоялисты. То есть они как бы за Путина, но хотят какой-то лайтовой альтернативы. Это один электорат. С другой стороны, это нетерпеливые радикальные путинисты, которых консолидировала партия «За правду», с отсылами к Сталину, к сталинским практикам. Эти две аудитории очень разные и по социально-демографическим характеристикам, и по эмоциональной тональности, они разные по настроению. А это сочетание этих двух политических сил представляется нетривиальной задачей. У «Патриотов России» своего лица по большому счету нет. У них было несколько региональных значимых лидеров, но после ареста Анатолия Быкова в Красноярском крае у них ситуация похуже», — указал Минченко.

По его словам, ещё одной проблемой является сочетание активов политсил.

«Там есть очень разные люди со своими амбициями», — отметил он.

Кроме того, есть и проблема с названием и идеологическим посылом политсилы.

«С идеологической точки зрения, справедливость и правда — это разные меседжи. Думаю, что обновленное название может дезориентировать избирателей». — указал эксперт.

Полностью прочитать интервью с Евгением Минченко можно здесь.