По ее словам, уменьшение числа обстрелов связано с тем, что в июле 2020 года были наконец-то согласованы меры по контролю и усилению режима прекращения огня.
«Однако они были эффективны всего лишь около двух месяцев, до того момента, пока Украина не дезавуировала данные договоренности, отказавшись выполнять основную из них — о взаимодействии в рамках координационного механизма. С тех пор вооруженные формирования Украины продолжили обстрелы наших территорий, причем есть и раненные мирные жители, и погибшие военнослужащие Народной Милиции ДНР», — рассказала министр.
По ее словам, именно эти два месяца более-менее полноценного действия мер по контролю перемирия обеспечили такую существенную разницу в количестве обстрелов по сравнению с 2019 годом, что подтверждает эффективность этих мер в случае их полного и добросовестного соблюдения обеими сторонами.
Поэтому каждый раз на встречах Контактной группы представители республик призывают украинскую сторону незамедлительно согласовать новый пакет мер по контролю режима прекращения огня.
Однако Киев систематически находит отговорки для отказа от достижения данной договоренности, отметила Наталья Никонорова.
Полностью интервью можно прочитать здесь.