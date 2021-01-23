В прошлом году количество нарушений прекращения огня в Донбассе снизилось более чем в два раза: в 2020 году зафиксировано 2130 нарушений, а в 2019-м — 4958 случаев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова

По ее словам, уменьшение числа обстрелов связано с тем, что в июле 2020 года были наконец-то согласованы меры по контролю и усилению режима прекращения огня.

«Однако они были эффективны всего лишь около двух месяцев, до того момента, пока Украина не дезавуировала данные договоренности, отказавшись выполнять основную из них — о взаимодействии в рамках координационного механизма. С тех пор вооруженные формирования Украины продолжили обстрелы наших территорий, причем есть и раненные мирные жители, и погибшие военнослужащие Народной Милиции ДНР», — рассказала министр.

Байден и Донбасс. Обзор политических событий Украины 16-22 января © пресс-служба президента Украины

Поэтому каждый раз на встречах Контактной группы представители республик призывают украинскую сторону незамедлительно согласовать новый пакет мер по контролю режима прекращения огня.

Однако Киев систематически находит отговорки для отказа от достижения данной договоренности, отметила Наталья Никонорова.

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