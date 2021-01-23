Однако по поводу команды Яценюка и Гройсмана у демократов в США давно нет никаких иллюзий, пока есть Зеленский, и пока он выполняет волю американского посольства даже в мелочах.
«Если Зеленский начнет проявлять самостоятельность и перечить генеральной линии партии, то есть посольству США, то независимо от того, кто будет у власти, Байден, Трамп или Харрис, его в любом случае будут снимать», — объяснил Владимир Корнилов.
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В среду, 20 января, в Вашингтоне при беспрецедентных мерах безопасности прошла церемония вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена.