Владимир Гройсман и Арсений Яценюк работают над тем, чтобы запустить новые политические проекты и вернуться во власть после прихода в Белый дом демократа Джо Байдена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Байден и Донбасс. Обзор политических событий Украины 16-22 января © пресс-служба президента Украины

«Если Зеленский начнет проявлять самостоятельность и перечить генеральной линии партии, то есть посольству США, то независимо от того, кто будет у власти, Байден, Трамп или Харрис, его в любом случае будут снимать», — объяснил Владимир Корнилов.

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В среду, 20 января, в Вашингтоне при беспрецедентных мерах безопасности прошла церемония вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена.