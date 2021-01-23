Недавно министр здравоохранения Максим Степанов в интервью заявлял, что «Спутник V» на украинском рынке не появится «ни при каких обстоятельствах».
«Будешь вакцинироваться российской вакциной — москалем станешь… Это чисто политическая причина. Почему господин Степанов выбирает за украинцев, какой вакциной им вакцинироваться?… В российском "Спутнике V" усмотрели soft power — мягкую силу, и это, дескать, нанесет политический ущерб», — прокомментировал его слова Золотарев.
По его словам, ближайшее время пойдет к тому, что Степанов окажется козлом отпущения за то, что уже на носу февраль, а вопрос с вакцинами не сдвинулся с мертвой точки.
Полностью интервью можно прочитать здесь.