Белорусские аналитики генерируют теории заговоров о том, как «Газпром» и «Роснефть» захватили контроль над Россией и пытаются удавить Белоруссию, вместо того чтобы изучать процессы, происходящие в РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан

«Чтобы блестело». Невероятные приключения инвесторов в Белоруссии © скриншот видео "Телеканал ОНТ"

На самом деле российская бюрократия отказывается от неолиберализма и берёт на вооружение практики неомеркантилизма, которому свойственен протекционизм.

«Что касается "Газпрома", то попытки приплести его ко всему, что происходит в союзных отношениях, — яркий показатель вопиющего непонимания многими белорусским экспертами роли данной корпорации в российской экономике. Она — инструмент для пополнения казны и развития ряда отраслей экономики (газопереработка и газохимия), а не субъект политики. "Газпром", если провести параллели, — молоток, а не рука с молотком», — сказал эксперт.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа прошлого года ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.