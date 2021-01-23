Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский часто советует своим пациентам много гулять и стараться не посещать помещения с большим количеством людей. Его подписчики, которые не имеют возможности работать удаленно, поинтересовались: как свести к минимуму риск заражения в офисе? Ответ доктор опубликовал в Instagram 22 января

По словам медика, помогает вирусу распространяться высокая концентрация углекислого газа в воздухе, ее легко измерить специальными приборами. Однако носить такой прибор с собой каждому украинцу совершенно не обязательно, считает специалист. Не в очереди за пивом: Комаровский ответил любителям удаленки © Евгений Комаровский/Инстаграм

«Датчик может висеть ну реально в каждом общественном месте. Вот вы — владелец офиса, почему вы не можете повесить для ваших сотрудников, чтобы все реально понимали, когда надо проветрить помещение? То же в школьном классе», — заявил Комаровский.

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Он привел исследования, доказывающие, что чем больше в помещении концентрация углекислого газа, тем выше риск не только заразиться, но еще и уснуть на рабочем месте, ведь газ вызывает сонливость и ухудшение концентрации внимания.

Врач признался, что этот совет он дает исходя не только из научных данных, но и из личного опыта: пока сам не научился хорошенько проветривать, все время хотел спать после обеда.