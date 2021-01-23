Первая ракетка Украины Элина Свитолина является не только известной спортсменкой, но и блогером. Девушка активно ведет свои Instagram и TikTok, куда выкладывает фотографии и сильно полюбившиеся теннисистке шуточные видео. Одно из них она на днях разместила в Instagram

«Мой любимый переход», — написала Свитолина.

В ролике она сидит в номере в позе лягушки, наклоняется к полу за ракеткой, а берет ее уже на корте. Так спортсменка решила рассказать своим подписчикам о своей подготовке к соревнованиям.

«Элина танцует на корте для своего тиктока. Остальные игроки ждут своей очереди на тренировку», «Остальные игроки сидят на карантине в отеле», «Моя любимая звезда тиктока», — написали в ответ пользователи.

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В Instagram у Элины Свитолиной почти 700 тысяч подписчиков. Спортсменка родом из Одессы и на данный момент 26-летняя девушка является одной из самых высокооплачиваемых теннисисток мира. По данным Forbes, ее доход за предыдущий год составил 5,4 млн долларов (394 млн руб.).