Киевлянку, исполнительницу Наташу Королеву возмутила программа «В тени Примадонны», которую снял канал «ТВ Центр» про певицу Аллу Пугачеву. Королева заявила, что если в прошлом году журналисты «травили» ее семью за измену ее мужа Сергея Глушко (Тарзана), то теперь это происходит с Пугачевой, сообщила «Экспресс газета» 22 января

По мнению Королевой, которая еще совсем недавно дружила с известным шоуменом Андреем Малаховым, ситуация с отношением к звездам стала просто безобразной. Артистов, по ее словам, «вываливают в грязи», используя любые возможные манипуляции, невзирая на желание самих селебрити принимать в этом участие.

«Я не удивлена тому факту, что Максим Галкин негативно высказался о телевизионщиках, которые все время придумывают какие-то сказки про Аллу Борисовну. Наш президент уже сказал в конце прошлого года на заседании СПЧ (Совета по правам человека. — Ред.), что контент на телеканалах нужно улучшать, а ведь действительно от некоторых передач берет оторопь», — высказалась Королева.

Однако Примадонна крайне редко реагирует на какие-либо публикации в СМИ о себе. Звезда 1990-х Лика Стар даже обвинила ее в равнодушии к такому важному вопросу, как вмешательство в личную жизнь артистов.

Кстати, одной из участниц того самого выпуска «В тени Примадонны» оказалась именно Стар. Она заявила, что на эти съемки артистов пригласили, чтобы поговорить об их творчестве, а в итоге вывели на тему конфликтов с Пугачевой.

Ранее мы писали: Всем выйти из тени: Пугачева оказалась замешана в новом скандале.

В эфире программы Стар призналась, что разногласия со старшей коллегой у нее действительно были, но информация о завершении ее музыкальной карьеры из-за Пугачевой — ложь и «Алла Борисовна никогда не перекрывала кислород».

К слову, недовольство со стороны Пугачевой, по информации СМИ, было связано с интимными отношениями между Стар и певцом Владимиром Пресняковым, который на тот момент состоял в браке с Кристиной Орбакайте.

Возможно, лучше всего на недовольство звезд якобы вмешательством в их личную жизнь ответили подписчики Королевой, которые напомнили ей, что профессия артиста предполагает публичность, а скандалы чаще всего инициируют сами звезды, которые в погоне за пиаром сами выносят свое «грязное белье» на всеобщее обозрение.