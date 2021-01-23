Якубин отметил, что вряд ли новая администрация США начнет проводить резко негативную политику по отношению к Коломойскому, потому что она и до этого не была позитивной.
Эксперт указал, что санкционный список Минфина США в отношении украинских депутатов был подготовлен еще при прошлой администрации Белого дома.
«Появился этот санкционный список еще при Дональде Трампе, куда попал действующий депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого связывают с Коломойским. И это можно рассматривать как черную метку в отношении Коломойского», — сказал Якубин.
Сейчас Коломойский ждет, что дальше будет делать администрация Байдена, и неизвестно, хватит ли у нее времени на разбирательства с украинским олигархом, заключил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее, 11 января, Минфин США объявил о санкциях в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы. По версии американской стороны, лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью якобы «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной Рады] Андрею Деркачу». В список попали Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.